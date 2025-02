Rassegna stampa – Trovato il difensore: per la Juve c’è Kelly

La rassegna stampa di domenica 2 febbraio: la Juventus avrebbe trovato l'ultimo elemento per rinforzare la difesa in Lloyd Kelly

Oggi è domenica 2 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Riflettori sul derby milanese tra l’Inter campione d’Italia, favorita al pronostico, e il Milan, caratterizzato da un grande via vai in questi ultimi giorni di calciomercato. Intanto, l’Atalanta non va oltre il pareggio in campionato contro il Torino.

Corriere dello Sport

Lloyd Kelly dovrebbe essere l’ultimo acquisto del calciomercato della Juventus per rinforzare il reparto arretrato. Il calciatore del Newcastle andrà a riempire un reparto privato da tempo dai lungodegenti Glaison Bremer e Juan Cabal, ma attualmente ancor in emergenza. Intanto, la vittoria del Bologna in Serie A contro il Como significa aggancio ai bianconeri.

Tuttosport

Anche il quotidiano sportivo di Torino conferma la fumata bianca in arrivo per Kelly, mentre gli altri neo acquisti della campagna invernali si preparerebbero a scendere in campo contro l’Empoli. Randal Kolo Muani dovrebbe tornare a giocare dal 1′ minuto, rilevando Dusan Vlahovic, mentre per Renato Veiga dovrebbe esserci il debutto. Infine, possibile staffetta tra Alberto Costa e Nicolò Savona sulla corsia di destra.