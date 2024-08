Marchetti: “Percassi ha mandato un messaggio alla Juve”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Teun Koopmeiners.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Credo che siano indirizzate a tanti destinatari, innanzitutto alla Juve, che per Koopmeiners è arrivata a fare un’offerta estremamente importante, ma il messaggio è chiaro, puoi offrirmi anche la luna ma se io non voglio vendere il giocatore non si muove. Io non apprezzo questi bracci di ferro, anche perchè mi faccio una domanda, se alla fine del mercato un Koopmeiner o un Chiesa dovessero restare nei club di appartenzenza, non giocheranno più nell’Atalanta o nella Juventus? Dybala? È chiaro che la Roma stia cercando di spingere fuori l’argentino, perchè con i soldi risparmiati dall’ingaggio e quelli guadagnati per il cartellino potrebbe muoversi in maniera concreta sul mercato, il giocatore adesso non si sente più al centro del progetto e questo potrebbe influire sulle sue scelte. La Roma in questo momento non è messa benissimo, perchè deve fare ancora tanto sul mercato”.