Marchetti: “Non mi aspetto problemi per l’ok di Kalulu alla Juve”

Marchetti ha parlato dell'interesse della Juve per il difensore Kalulu: per il giornalista l'operazione dovrebbe concludersi positivamente

Nel suo editoriale su Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato dell’operazione tra Juventus e Milan per Pierre Kalulu. Per il giornalista, la trattativa starebbe viaggiando spedita tra le due società e sostanzialmente mancherebbe solo di sapere quale sia la volontà del giocatore.

Marchetti sull’affare Kalulu

Ecco le sue parole: “Le due società si sono strette la mano virtualmente, prestito con diritto di riscatto e non obbligo, manca l’ok del giocatore anche se non credo ci saranno problemi. Bisogna poi sempre aspettare, avevamo dato per fatti Cajuste e Pubill e poi il mercato ci ha detto altro. Altri colpi? Non lo so. La possibilità c’è sempre con il mercato aperto, anche se vedo difficili gli incastri”.