Marchetti: “Per l’attacco la Juve cerca una soluzione in prestito”

Luca Marchetti ha parlato della campagna acquisti della Juventus: per il giornalista, non ci sarebbe la volontà di investire per un attaccante

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato delle mosse della Juventus per rinforzare la propria rosa. Ecco cosa ha detto sugli obiettivi dell’attacco e della difesa: “Se oggi guardi il tipo di attaccante che la Juventus sta trattando è per trovare una soluzione nel presente. Sono tutti giocatori che arriverebbero in prestito. Non si tratta di giocatori insomma che da oggi è sicuro siano il futuro dei bianconeri. Discorso completamente diverso per il difensore perché si cerca di andarlo a comprare. Si sta ragionando quindi su un difensore che possa essere anche il futuro, un attaccante che possa tamponare un’emergenza e, poi, servirà anche un altro difensore”.

Marchetti: “Riflessioni su Thiago Motta in caso di mancata Champions”

Inoltre, sulla posizione in panchina del tecnico della Juventus, il giornalista ha detto: “Se non raggiungesse la Champions League una riflessione verrebbe fatta ma comunque bisognerà capire il perché non ci arriva. Sarà per un punto o dieci? Per gli infortuni o per i suoi errori?. Intanto bisogna farlo accadere e poi a seconda di ciò che accadrà bisognerà analizzare il perché è accaduto”.