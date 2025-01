Juve, da Cunha: “Improbabile l’arrivo di Antonio Silva in prestito”

Da Cunha ha parlato del difensore centrale Antonio Silva: per il giornalista lusitano, difficilmente potrebbe arrivare alla Juve in prestito

Intervistato per TJ, Pedro da Cunha, giornalista di ZeroZero.pt ed esperto di calcio lusitano, ha parlato del difensore centrale del Benfica, Antonio Silva, presunto obiettivo della campagna acquisti della Juventus. Ecco cosa ha detto: “Che il Benfica apra al prestito lo trovo altamente improbabile. Il Benfica ha solo tre difensori centrali di buona qualità e António ha un alto valore di mercato. Se dovesse partire, credo di più in un trasferimento a titolo definitivo. E sì, Jorge Mendes è sempre decisivo. António ha perso il posto in squadra negli ultimi mesi, nonostante questo è giovane e continua ad essere convocato in Nazionale. Il Benfica qui ha un asset pesante e non credo che accetterà una cessione per un valore inferiore ai 40 milioni. Sì, è un valore accettabile”.

Da Cunha: “Mi aspettavo questo Conceicao”

Inoltre, sull’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao, il giornalista ha aggiunto: “Mi aspettavo una stagione di questo tipo. Francisco è un giocatore entusiasmante, un’ala vecchio stile, sempre ‘on fire’ e con voglia di dribblare tutto e tutti. Non mi sorprende minimamente. È stato forse il giocatore più importante del Porto nella stagione precedente e il club portoghese è un gigante in Europa. È andato via solo a causa della situazione di disagio creatasi attorno al padre. 30 milioni sono un affare. Il Porto dovrebbe chiedere di più per Francisco, se fosse in una posizione dominante sul mercato. È un asso e sarà uno dei migliori del pianeta nel suo ruolo”.