Marchetti: “La Juventus ha valutato troppo certi giocatori”

Luca Marchetti ha parlato della campagna acquisti della Juve: per il giornalista, alcuni giocatori sarebbero stati valutati eccessivamente

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha parlato della campagna acquisti della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Non si può dire che la campagna acquisti della Juventus sia stata sbagliata. Al massimo si può dire che sono stati valutati troppo alcuni giocatori, ma non che siano stati presi giocatori scarsi. Stiamo parlando di calciatori che negli anni precedenti hanno fatto la differenza nelle rispettive squadre, essendo fra i migliori del campionato. Hanno avuto un rendimento insoddisfacente. Non si può passare da una stagione da 12 gol a una da 2 soltanto per pochi metri di differenza in campo: non può essere tutta colpa di Motta, insomma”.

Marchetti: “Consegnata all’allenatore una rosa corta in difesa e attacco”

Il giornalista ha proseguito: "E' semplicistico anche dire che il mercato non ha funzionato a causa dello scarso rendimento di alcuni giocatori chiave. Il mercato non ha funzionato per altri motivi: certamente sul prezzo d'acquisto di alcuni giocatori. Ma soprattutto nell'aver consegnato all'allenatore una rosa ristretta in difesa (è bastato un'infortunio per mettere in difficoltà Motta, due per metterlo in crisi) e corta in avanti (l'assenza di un centravanti ha influito molto nelle scelte di Motta nella prima parte della stagione)".