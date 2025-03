Ciao Inter... va alla Juventus! / News Calciomercato

Aggiornamenti pesanti relativi al calciomercato della Juventus e ad un possibile intreccio con l'Inter: il punto

La Juventus del futuro inizia a prendere forma tra mille incertezze. Tra queste: Igor Tudor è arrivato come traghettatore o per restare? Cristiano Giuntoli continuerà ad assolvere il ruolo di direttore del club anche nella prossima stagione? E ancora: che ne sarà di tanti giocatori che, nonostante il loro valore, sono finiti in bilico a suon di prestazioni mediocri? Pensiamo a Dusan Vlahovic, pezzo pregiato della rosa ma finito ai margini – chissà che il connazionale Tudor non possa recuperarlo – oppure gente come Koopmeiners, Coincecao, Kolo Muani, Gonzalez. Ma anche Yildiz, che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Specie se non si dovesse centrare la qualificazione in Uefa Champions League. Insomma, tanti dubbi. Ma pure in mezzo ai dubbi, il calciomercato deve andare avanti. E la Juve ci prova, nonostante la tempesta. E lo fa, facendo leva sul blasone del suo nome e sulla possibilità di ricominciare da un nuovo – stavolta speriamo convincente – progetto.

La Juventus scippa l’Inter? | News di calciomercato

Ed è proprio per questo motivo che, secondo recenti indiscrezioni, la Juventus si sarebbe messa in ottima posizione per centrare il primo colpo della prossima sessione di calciomercato. Pare, infatti, che la Vecchia Signora abbia messo nel mirino Santiago Castro. E che, nel farlo, abbia già bruciato non poca concorrenza. Quella dell’Inter, su tutte. Beppe Marotta, starebbe seguendo il talento classe 2004 da tempi non sospetti. Un pressing di cui il Bologna è conscio, così come è conscio che le prestazioni dell’argentino – 8 gol ma soprattutto tante belle giocate finora – potrebbero ben presto scaturire un’asta di calciomercato. Un’asta a cui parteciperebbero volentieri squadre come il Napoli e, per l’appunto, la Juventus. I bianconeri, nonostante il momento, nonostante tutto, partono davanti. Probabilmente, potendo contare su più disponibilità economica rispetto all’Inter. E pure perché, vista la moria offensiva, Castro potrebbe essere allettato dall’idea di prendersi l’attacco di una squadra come la Juventus.