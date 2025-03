Marchetti: “Juve? Non c’era più equilibrio interno”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del molto probabile esonero di Motta.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Motta. Ecco le sue parole a TMW: “La Juventus ha preso la consapevolezza di dover allontanarsi dal progetto tecnico, che era nato la scorsa estate, proprio perché c’erano dei segnali di mancata reazione rispetto ad un percorso molto difficile che la Juventus ha vissuto nell’ultimo periodo”.

"L'eliminazione della Champions League, l'eliminazione dalla Coppa Italia e le due sconfitte in campionato, evidentemente, hanno fatto capire alla Juventus che non c'era più quell'equilibrio anche interno, non parlo soltanto di campo, perché è una questione dell'allenatore e non la possiamo giudicare, noi giudichiamo chiaramente per quello che vediamo, ma la società la giudica anche attraverso i rapporti che ci sono tra i giocatori e l'allenatore. Io credo che un punto di non ritorno possa essere stato la sfuriata che Thiago Motta ha fatto dopo l'eliminazione contro l'Empoli in cui ha messo sul banco degli imputati i giocatori e magari si sono sfilacciati ulteriormente i rapporti".