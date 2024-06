Marchetti: “Il problema della Juventus era il centrocampo”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del centrocampo della Vecchia Signora.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul calciomercato della Vecchia Signora, considerando che Madama ha già chiuso due operazioni, ovvero Douglas Luiz e Thuram, che andranno a rinforzare il reparto: “La Juve ha individuato nel centrocampo il vulnus della passata stagione. Fagioli non l’aveva, Pogba non l’ha mai avuto. La stagione non è andata bene e il problema importante da risolvere in questo mercato è stato trovato lì. Se paragoni il centrocampo della Juve della passata stagione con quello che hanno in mente Giuntoli e il suo staff, è completamente diverso e rivoluzionato”.