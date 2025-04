Mangifesta: “Non nutrivo simpatia per Motta”

Consuelo Mangifesta, ex campionessa di volley, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta.

Consuelo Mangifesta, ex campionessa di volley, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Da qualche stagione la Juve non vince e sono abituata a queste situazioni emergenziali. Non ho mia nutrito simpatia per Motta. Nulla di personale per carità, mi aspettavo però che venisse recuperata un pò di credibilità con nomi importanti. L’arrivo di Tudor ha alimentato entusiasmo e riportato juventinità. Nulla contro Igor, ma in una squadra importante come quella bianconera serve un allenatore di prestigio”.

Su Conte

"E questo è Conte. Sicuramente la idea è impopolare per le note cose del passato. Io però sono stata giocatrice e non avevo simpatia per tutte le compagne, ma per me non c'era alcun problema. L'importante era giocare per raggiungere gli obiettivi e vincere, i rapporti personali erano altra cosa. Nel caso in cui la Juve richiamasse Conte, sicuramente parte della tifoseria sarebbe critica, ma alla fine ciò che conta sono i risultati".