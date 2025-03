Manfredonia: “La Juve si può riprendere con Tudor”

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Igor Tudor.

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Acerbi non è più tanto giovane, meglio far giocare meno esperti ma più giovani. Se dovesse tornare Acerbi vuol dire che non siamo messi benissimo. Aggiungo sulla Nazionale che nel ritorno con la Germania l’Italia voleva sempre partire da dietro e il centrocampo veniva sempre aggredito. Magari dopo 10 minuti si doveva cambiare strategia per fare una partita diversa. Tudor? Lui è sempre stato uno a prendere le squadre in corsa, deve lavorare 4 mesi e credo che la Juventus possa riprendersi”.

Su Giuntoli

"Avendo lavorato come dirigente, so che non è semplice scegliere dei giocatori. Magari c'è chi ha fatto molto bene ma poi sente la pressione della maglia. Giuntoli ha fatto bene a Napoli e non solo, è uno dei dirigenti più preparati. Motta ha avuto problemi con lo spogliatoio e ha dovuto cambiarlo. E' lì in lotta per la Champions e per me alla fine ci arriverà. Per me non ha fatto un disastro. E' colpa sua che Koopmeiners non è stato all'altezza?. Platini? Lui voleva fare il presidente della FIFA, poi è stato messo in quella situazione e sapevo che era innocente. Credo che tutti i tifosi sarebbero contenti, è molto preparato".