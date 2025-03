Di Marzio: “3 scelte per il prossimo allenatore della Juventus”

Gianluca Di Marzio ha parlato del prossimo allenatore della Juventus: per il giornalista sarebbero 3 i profili più plausibili per la panchina

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, sarebbero tre i profili più plausibili per guidare la squadra bianconera dalla prossima stagione. Ecco le sue parole: “Bisogna capire quale allenatore la Juventus avrà. Non penso si andrà distante dai vari Conte, Gasperini, Pioli. Mancini? Può essere una scelta da giugno in poi. In questa fase la scelta di Tudor è di Giuntoli. Ma Chiellini in futuro potrebbe avere un ruolo diverso, più potere. Un peso operativo di condivisione di idee e strategie”.

Di Marzio: “Con Tudor si vede già una spinta emotiva diversa”

Inoltre, sull’avvio della gestione Tudor, il giornalista ha detto: “Dalle immagini del primi allenamenti vedo una gestione diversa a livello di spinta emotiva e sul piano caratteriale. Credo che ci sarà una scossa: la Juve non reagiva, sembrava un pugile suonato. Tudor sa dare una scossa. Credo che questa squadra avesse anche bisogno di dialogo, quindi con la creazione di un’empatia con il gruppo. Poi il cambiamento tattico: sicuramente la difesa a tre è un marchio di fabbrica di Tudor. Ha grande voglia ed entusiasmo: può giocarsi anche la conferma se le cose dovessero andare bene”. Leggi le ultime news sul futuro allenatore della Juventus <<<