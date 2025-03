Juve, Vlaoic: “Tudor dovrà affrontare una situazione non facile”

Goran Vlaoic ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: l'ex calciatore ha espresso parole di elogio per il tecnico croato

Intervistato ai microfoni di Sportitalia, Goran Vlaoic ha parlato del nuovo allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Penso sia un’ottima opportunità per lui. È un bravo allenatore che ha fatto un buon lavoro finora. Essendo stato un giocatore della Juve, conosce bene la squadra, la società, i tifosi e l’ambiente. È un peccato che arrivi in un periodo complicato per la squadra e dovrà affrontare una situazione non facile. Però, gli auguro il meglio e credo che farà un buon lavoro meritandosi di rimanere”.

Vlaovic: “Alla Juventus ci sono tante cose da sistemare”

Inoltre, sul neo tecnico della squadra bianconera, l'ex calciatore di Padova e Croazia ha aggiunto: "E' sempre così: quando una squadra cambia allenatore per risultati che vanno male vuol dire che ci sono tante cose da sistemare. Squadre del livello della Juventus, che ha giocatori importantissimi, se non trova risultati significa che qualcosa non va bene. E quando arriva un allenatore così, duro e con la sua visione, vuole fare le cose a modo suo, è la cosa migliore. Sarà importante che i giocatori lo seguano ora. I risultati si potranno ritrovare solo così".