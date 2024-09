Manfredonia su Allegri: “Anche lui faceva giocare i giovani”

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Max Allegri.

Lionello Manfredonia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a DotSport: “La Juve ha fatto due buone gare, il Verona in particolare mi è sembrato in grande difficoltà. Prima di giudicare e di esprimersi sul reale valore di una squadra, però bisogna aspettare qualche partita di campionato in più. Ora è ancora tutto troppo vago. Devo dire però che Motta è bravo a far giocare i giovani e nelle sue tappe precedenti li ha anche valorizzati. Però anche Allegri ha dato spazio ai ragazzi che venivano dalla seconda squadra della Juventus. A volte però certe cose non si vogliono notare”.