News Juve / Ezio Greggio, frecciata ad Allegri su X – FOTO

Arriva la frecciata di Ezio Greggio all'ex allenatore della Juvenus

La vittoria della Juventus contro il Verona è stata la seconda consecutiva, nelle prime due giornate. Tra i vari commenti che sono arrivati, c’è stato anche quello di Ezio Greggio che su X ha scritto: “3-0 la prima, 3- 0 la seconda: 6 punti e 6 goal in 2 partite, giocando a calcio… non eravamo più abituati. #forzaJuve #FinoAllaFine“. Un messaggio molto chiaro, anche con un riferimento a Massimiliano Allegri, che evidentemente – con i suoi ultimi risultati – non andava più a genio al noto conduttore tv. Detto questo, sempre parlando di Juventus sta circolando una notizie che fa impazzire i tifosi bianconeri <<<