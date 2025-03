Malesani: “Thiago Motta è bravo, ci vuole pazienza”

Alberto Malesani, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e dei bianconeri.

Alberto Malesani, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del campionato e della lotta Scudetto. Ecco le sue parole a Il Mattino: “Il passato è stato bello, ma non lo rimpiango. Ora sono sereno, quando vivevo solo per il calcio ero immerso 24 ore su 24 in una dimensione quasi indescrivibile. Tanto impegno, troppo stress. Cosa ne penso dell’Hellas Verona? La squadra di Zanetti resterà in Serie A, ne sono più che convinto. Per il titolo sarà un testa a testa tra Inter e Napoli, ma forse l’Atalanta può diventare la terza incomoda”.

Sulla Juve e Thiago Motta