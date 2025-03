Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento in vista dell'Atalanta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato dell’allenamento odierno della Vecchia Signora, in vista della partita con l’Atalanta, match decisivo per capire se le ambizioni Scudetto possono essere confermate: “Venerdì mattina in campo alla Continassa per la Prima Squadra maschile bianconera, al lavoro in vista della prossima sfida di campionato – in programma per domenica 9 marzo alle ore 20:45 contro l’Atalanta all’Allianz Stadium di Torino, match valido per la 28^ giornata di Serie A”.

La conferenza prepartita di Motta

“Il gruppo, dopo il consueto riscaldamento, si è focalizzato sulla tattica difensiva e su un lavoro specifico di finalizzazione negli ultimi 16 metri. Domani è giorno di vigilia e, come sempre, mister Thiago Motta prenderà parte alla conferenza stampa di presentazione della partita contro la squadra bergamasca: l’appuntamento è alle ore 13:45 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium; in diretta su Juventus.com e disponibile gratuitamente, previa registrazione al sito”. Intanto ecco le parole di Preziosi, ex presidente del Genoa, su Thiago Motta<<<