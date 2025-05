Maifredi su Tudor: “Non è un tecnico di primo piano”

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e di Igor Tudor.

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “A questa sfida arriva meglio la squadra emiliana e i suoi tifosi daranno un spinta molto forte. Loro non hanno simpatie per la Juve e poi sono convinti che la società torinese abbia “rubato” loro Motta. Rispetto alla corsa Champions, mi rifaccio al linguaggio del corpo e sotto questo aspetto sono rimasto stupito dall’eccessiva esultanza di Tudor per aver battuto il Monza. Era una cosa scontata secondo me. Comunque sia, possibile che con l’arrivo del croato il gruppo si sia ricompattato e abbia maggiori forze in campo. Il Bologna però sta facendo un ottimo campionato e bisogna stare attenti in chiave qualificazione”.

Su Tudor

“Rispetto alla scelta della Juve di affidarsi a Tudor dico che si tratta di un tecnico che conosce molto bene l’ambiente, quindi per lui è stato più semplice inserirsi. Onestamente non è stato preso un tecnico di primo piano: se si qualificherà in Champions, farà qualcosa di incredibile”. Intanto ecco le parole di Zanetti<<<