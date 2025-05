Juve, Douglas Luiz rischia di non essere convocato: la situazione

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato delle possibili ripercussioni dello sfogo social del centrocampista della Juve Douglas Luiz

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato delle possibili ripercussioni dello sfogo social del centrocampista della Juve Douglas Luiz: “È andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. Se viene convocato difficilmente potrà giocare. Anche perché lui adesso sta abbastanza bene ma il problema è il contenuto delle sue dichiarazioni. Su questo credo che siamo stati abbastanza chiari”.

Juve, il messaggio di Douglas Luiz

Alcuni giorni fa Douglas Luiz ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto mentre si allena, senza alcuna descrizione. Il centrocampista della Juve ha però deciso di rispondere al commento di un tifoso dicendo: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la pre-season e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League".