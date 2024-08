Maifredi: “La Juve ha fatto una buona partita, ma…”

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prima partita di campionato contro il Como.

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Una Juve così era doverosa per le aspettative che i tifosi ripongono nel nuovo allenatore e nella squadra. Non è che venissero da annate strabilianti, è giusto che abbiano fatto una buona partita e si siano messi in mostra dei giovani che nessuno conosceva. Incensare va bene, ma non parlerei affatto di coraggio. Perché? Thiago Motta ha avuto tutto il ritiro per valutare i suoi giocatori, per cui avrà visto in forma Mbangula e ha deciso di farlo giocare. Anche Savona è entrato bene nella ripresa, quindi non ci vedo niente di speciale. Ho visto una buona applicazione, oltre ad una prestazione convincente da parte di chi non sarà titolare nelle gerarchie di Thiago Motta. Dopo i tre anni di Allegri tutti si aspettavano qualcosa di diverso perché non ne potevano più. Però, attenzione: non hanno giocato contro il Real Madrid o il Psg, la Juve ha affrontato una squadra che lotterà per non retrocedere in B”.