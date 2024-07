Maifredi: “Scudetto? Alla Juventus c’è molto entusiasmo…”

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto per i bianconeri.

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Bisogna stare attenti, tutto il rumore che si fa intorno al calciomercato viene cancellato dal campo, che dirà chi ha lavorato bene o meno. Bisogna vedere se i giocatori presi saranno funzionali al nostro campionato. E’ chiaro che questi tre hanno le tre squadre che potenzialmente potrebbero insieme al Milan insidiare l’Inter, che però per i movimenti in anticipo fatti e la società che ha, parte avvantaggiata. C’è l’entusiasmo delle piazze di Napoli e Juventus per gli arrivi di Conte e Motta, Gasperini ormai è una sicurezza invece. L’Atalanta ha fatto innesti ponderati per migliorare una squadra già ottima”.