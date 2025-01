Maifredi: “Derby? Juventus favorita ma con molti problemi”

Gigi Maifredi ha parlato del derby della Mole: per l'ex allenatore, la Juve partirebbe favorita nonostante si trascinerebbe alcuni problemi

Intervistato a Tmw Radio, Gigi Maifredi ha parlato del Derby della Mole tra Juventus e Torino. Ecco le sue parole: “Avendolo vissuto, è una partita attesa in città come nessun’altra. Le aspettative sono alte, si affrontano due squadre con problemi ma il Toro ha l’animus pugnandi che si ha di solito quando si affronta la Juve. I bianconeri partono sempre favoriti, anche stavolta ma sono molti i problemi. E non so se verranno risolti un un attimo. La Supercoppa è stata una brutta botta. Perdere contro quel Milan per degli episodi sfortunati non è andato giù. Serve la felicità, che non te la dà Motta, che non è un galvanizzatore. Vedi anche la gestione di uno come Vlahovic…”.

Maifredi: “Vlahovic? Se non lo stimoli perde l’abitudine…”

L’ex allenatore ha proseguito: “Vlahovic ha responsabilità, ma quando hai uno come lui devi avere delle ali che ti danno palloni in continuità. Io vedo che lui tocca 15-20 palloni a partita e non è giusto. Se non lo stimoli, perde l’abitudine. Per me andrà via, i segnali sono quelli, ma non so se è un bene liberarsene. Magari scoppia fuori dalla Juve. Anche Allegri aveva il 4-3-3, non è questo il punto. Credo che ogni allenatore debba valutare chi ha a disposizione, Motta deve fare una squadra con i giocatori che ha e se non cambia è un allenatore limitato”.