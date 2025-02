Magnanelli: “Avremmo meritato la vittoria con la Roma”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con la Roma.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “C’è amarezza perché i ragazzi hanno fatto una partita bellissima, a mio giudizio, sotto tutti i punti di vista. Siamo venuti al “Tre Fontane” ad affrontare la Roma, che è sicuramente una delle tre/quattro squadre più forti di questo campionato, e ce la siamo giocata davvero in maniera impeccabile. Sinceramente se c’era una squadra che avrebbe meritato la vittoria era la nostra perchè anche in inferiorità numerica abbiamo giocato un’ottima gara e loro, in undici contro dieci, ci hanno spaventati soltanto con il palo colpito su calcio di punizione. Come ho detto, siamo amareggiati perché prendere gol in pieno recupero, per di più nel modo in cui lo abbiamo preso, è stato davvero un grande dispiacere”.

Sulla squadra

"Ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché, ripeto, hanno giocato una partita pazzesca e a loro ho detto che da questa partita ci portiamo via tantissimi elementi positivi. Dobbiamo essere bravi a lasciare da parte il risultato focalizzandoci sulla prestazione nel suo complesso che è stata davvero ottima. Se facciamo le cose in una determinata maniera siamo una squadra che può divertire. Oggi torniamo a casa a testa altissima".