Albanese: “Thiago Motta ora ha terminato i jolly”

Giovanni Albanese, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato di Motta.

Giovanni Albanese, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Thiago Motta ha terminato i jolly alla Juve. E potrebbe non essere un problema enorme per un allenatore che fin qui ha operato senza paura di sbagliare: il valore dell’eliminazione dalla Champions e dunque dell’obiettivo mancato lo comprende bene anche lui. Ha finito i jolly non perché al club mancheranno gli introiti che avrebbe incassato giocando almeno la gara degli ottavi, ma perché finora è stato messo nelle condizioni di fare tutto ciò che ha ritenuto opportuno per sviluppare la strategia con cui avrebbe dovuto garantire gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Obiettivi dichiarati dal club e condivisi con l’allenatore: gli ottavi della Champions League di quest’anno, appunto, e la qualificazione alla prossima edizione, per la quale è necessario il quarto posto”.

Su Motta

"Thiago Motta non è già fuori dalla Juve e nessuno ai piani alti del club ha pensato di scaricarlo. Ma è chiaro che le risposte adesso dovranno arrivare da lui, e dalle strategie che ha voluto attuare finora per chiudere il suo primo anno in bianconero come ci si aspettava. Per questo sarebbe errato parlare oggi di obiettivo quarto posto, esattamente come nessuno ha messo in discussione la guida tecnica dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo aver concordato il mercato e aver vissuto con una visione comune la prima parte della stagione – e dunque tutte le sue difficoltà – la consapevolezza condivisa in questo momento è che la Juve abbia le carte in regola per chiudere la stagione in crescendo e più in alto possibile. Mostrando da questo momento in poi la parte migliore di sé".