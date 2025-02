Storari: "Juve? Giuntoli è l'unico dirigente di calcio..."

Marco Storari, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita contro il Cagliari.

Marco Storari, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Il momento è difficile, l’eliminazione dalla Champions pesa sulla testa di calciatori e dirigenza. La Serie A però è un’altra cosa. Mi aspettavo certe difficoltà, perché è cambiato un po’ tutto. L’unico dirigente di quelli attuali con estrazione calcistica è Giuntoli. L’amministratore delegato e il presidente non sono mai stati in una società di calcio prima, per loro stessa ammissione, e questo conta molto. L’anno scorso c’era Manna e sapeva cosa vuol dire Juventus, o lo stesso Allegri, terzo allenatore più titolato nella storia del club. Motta sicuramente diventerà un grande allenatore, ma deve passare da queste pressioni perché non è come al Bologna, anche solo un pareggio viene messo in discussione”.

Su Vlahovic

"Sono contento torni Vlahovic, se lo merita. Il modo di giocare l'ha penalizzato ma è forte, è stato fuori anche un po' ingiustamente. Sul match di oggi? È difficile vincere a Cagliari. Mi aspetto una partita maschia da parte dei sardi: la squadra rossoblù da un paio d'anni ha trovato la sua dimensione, con il presidente Giulini che è stato intelligente a capire qual era la storia del Cagliari e ha capito quale allenatore doveva prendere per il post Ranieri. Con Nicola il Cagliari sta facendo molto bene, ha dalla parte sua il pubblico che, avendo giocato lì, è un'arma in più. MI aspetto una bella partita e sono sicuro che il Cagliari vorrà fare una bella figura davanti al proprio pubblico".