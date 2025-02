Magnanelli: “Risultato pesante, dobbiamo riflettere”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus U20, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e fatto un ottimo primo tempo. Meritavamo il vantaggio ma non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto non facendo la scelta giusta e questo si paga. Nella ripresa siamo stati un po’ disordinati per cercare di andare a pareggiare la gara. È un risultato pesante rispetto a quello che è stato l’andamento della partita, però ci deve far riflettere per comprendere al meglio quali sono stati gli errori”.

Sulla prossima gara

“Dobbiamo curare i dettagli e cercare di non concedere situazioni facili agli avversari, in questo momento dobbiamo dare di più tutti quanti. Mercoledì abbiamo la Youth League, dovremo fare una partita importante su un campo complicato. Le insidie sono tante ma dobbiamo sfruttare questo bellissimo palcoscenico con l’obiettivo di vincere. Ora dobbiamo recuperare le energie e prepararci al meglio per il match con il Trabzonspor”. Intanto ecco le parole di Fagioli<<<