Juventus, si lavora ad un colpo improvviso da 50 milioni / Calciomercato

In casa Juventus si continua a lavorare guardando al futuro. Spunta un nome totalmente nuovo per il calciomercato

Se ci fosse un cartello dinanzi alla Continassa questo sarebbe, sicuramente, senza dubbio, Lavori in corso. È così. La Juventus ha iniziato un nuovo ciclo – con Thiago Motta – ed ora sta incappando in tutte le difficoltà che questo comporta: percorso altalenante, vittorie a cui seguono sconfitte, difficoltà tecnico-tattiche. E quella maledetta pareggite che tanto sta condizionando il campionato della Vecchia Signora. Chissà se la vittoria sull’Empoli, arrivata mettendo a segno ben quattro gol, possa aver sbloccato mentalmente la squadra. I lavori in corso, poi, tornando al tema principale, sono anche quelli che riguardano le operazioni di calciomercato. A gennaio sono state fatte molte cose (sono arrivati Kolo Muani, Alberto Costa, Renato Veiga, Kelly) altre se ne faranno a giugno.

Calciomercato Juventus: nome nuovo per l’attacco

L’attacco sarà uno dei reparti maggiormente al centro delle voci di calciomercato riguardanti la Juventus. Il motivo è presto detto: Dusan Valhovic lascerà, a meno di clamorosi colpo di scena, la Juve a fine campionato. Arriverà un top player al suo posto. E poi c’è Kolo Muani – entrato benissimo in Serie A con tre reti in due partite – che la Juventus volentieri terrebbe in qualità di riserva di lusso. Ma questo dipenderà da quanto sparerà altro il Paris Saint Germain per la cessione definitiva delle sue prestazioni.

E a proposito di Paris Saint Germain, è proprio lì che la Juve starebbe guardando per rinforzarsi in attacco. Dopo Kolo Muani, infatti, la Juve vuole strappare ai parigini anche Gonçalo Ramos. Una leva che potrebbe giocare Giuntoli è quella della titolarità: il portoghese, infatti, nonostante 8 gol in 17 presenze in Ligue 1, parte ancora indietro alle gerarchie di Luis Enrique. Le condizioni per acquistarlo a giugno, quindi, ci sono. Magari anche mettendo nell’affare Dusan Vlahovic che piace al PSG. Discorsi prematuri, ma che vale la pena iniziare a fare. Intanto, Sky Sport parla di un altro nome finito nel mirino della Juventus <<<