Magnanelli: “Approccio sbagliato, ma sono fiducioso”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Non abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo perso sin da subito contrasti e duelli e in 14 minuti abbiamo rovinato subito la gara. È un peccato, abbiamo provato a reggere e abbiamo avuto le nostre occasioni importanti per poter far scattare la scintilla e cercare di ribaltare il risultato ma non ci siamo riusciti”.

Sulla gara

“È stato un incontro complicato contro una squadra esperta che ha tenuto bene il campo. Analizzeremo la partita in modo lucido, conosciamo tutte le difficoltà e le insidie che ci sono. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, questa gara ci deve insegnare che puoi andar sotto nel risultato ma anche in quei momenti devi avere la lucidità di rimanere equilibrato. So cosa stanno dando i ragazzi, sono fiducioso per le prossime uscite”. Intanto ecco le parole di Pavan<<<