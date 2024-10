Magnanelli: "Devo fare i complimenti ai ragazzi. Sulla rosa..."

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non voglio dire che di solito sono partite che si prendono alla leggera, ma incosciamente c’è sempre qualcosa dove si va più alla leggera. Così non è stato, i ragazzi sono stati bravi, anche qualcuno che ha giocato meno, ed è un grandissimo segnale. E’ stata un’occasione per dargli qualche minuto. Sono contento. Il passaggio del turno, risultato ok, ma la cosa più bella è stato vedere chi ha giocato meno fare la partita vera. Quelli fuori essere contenti per loro”.

Sulla rosa

“E’ importante. Abbiamo fortuna di fare tre competizioni, per certe cose non è facile. E’ vero chela rosa ampia ti permette di scegliere e ruotare, ma allo stesso tempo è un po’ il cuore pesante lasciare fuori qualcuno. L’espulsione di Vinarcik mi ha complicato un po’ i piani perché volevo far giocare un altro ragazzo che gioca poco. Sono qua per fare delle scelte, ma non vi nego che lasciare a casa la gente è pesante. Questa è l’altra faccia della medaglia di avere la rosa lunga. Lopez? Ivan è un giocatore che sta spingendo dall’inizio. Purtroppo non ha avuto grandissimo spazio e quando lo ha avuto si è comportato bene e viene da un calcio diverso. Ha dovuto capire i ritmi, i contatti. Sta facendo bene. Ce l’ho a disposizione ed è una risorsa importante. Quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene. Abbiamo tantissime partite, nove partite in 20 giorni e ci sarà spazio per tutti”.