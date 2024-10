Magnanelli: “Questa è la strada giusta, oggi bella vittoria”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria di oggi.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Una bellissima vittoria, tre punti importanti contro una squadra forte che reciterà un ruolo da protagonista in campionato. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo siamo stati bravi a lottare; sono molto contento, è una vittoria utile per la classifica e il morale, per preparare al meglio la Coppa Italia, che sarà un’altra battaglia in una competizione cui teniamo molto. Lavoriamo, continuiamo così, i ragazzi sono sempre molto disponibili, dunque questa è la strada giusta”.

Il tabellino del match

“UNDER 20 | JUVENTUS – ROMA 1-0 | IL TABELLINO Campionato Primavera 1 – 9a giornata Campo “Ale & Ricky” – Vinovo (TO) Marcatori: 25’ pt Pugno (J) Juventus: Zelezny, Martinez (36’ st Bassino), Ripani, Ventre (31’ st Bibiloc), Pugno (19’ st Di Biase), Vacca (31’st Crapisto), Montero, Pagnucco (cap), Florea, Ngana, Savio. A disposizione: Vinarcik, Boufandar, Verde, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Lopez. Allenatore: Francesco Magnanelli Roma: Marin, Seck (12’st Zefi), Marazzotti, Graziani (cap) (31’st Almaviva), Mirra, Coletta (1’ st Della Rocca), Reale, Di Nunzio, Litti (12’st Golic), Sugamele (40’ st Levak), Marchetti. A disposizione: Jovanovic, Marcaccini, Mlakar, Almaviva, Cama, Ivkovic, Lulli. Allenatore: Gianluca Falsini Arbitro: sig. Domenico Mirabella (Napoli) Assistenti: sig. Glauco Zanellati (Seregno), sig. Mattia Morotti (Bergamo) Ammoniti: 23’pt Ripani (J), 24’pt Sugamele (R), 45’pt Pugno (J), 37’ st Ngana (J), 41’st Zelezny (J), 48’st Almaviva (R)”.