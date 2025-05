Magnanelli: “C’è rammarico, ma devo ringraziare i ragazzi”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei playoff.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua dopo l’eliminazione ai playoff. Ecco le sue parole: “È un passivo pesante dovuto al fatto che sul 2-1 sapevamo che eravamo costretti a ribaltarla e abbiamo provato a vincere: se guardo alla prestazione, all’inizio abbiamo sofferto il palleggio della Fiorentina ma poi eravamo riusciti a pareggiarla. È un peccato perché abbiamo preso i primi due gol su calcio piazzato e il terzo da una ripartenza evitabile”.

Sui playoff

"C'è rammarico perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra molto forte: è vero che il nostro obiettivo era arrivare qui ai playoff, ma una volta che ci sei vuoi sempre vincere. Non cambia però il mio giudizio sui ragazzi: li devo ringraziare perché mi hanno fatto capire che da grande voglio fare questo mestiere. Questa è stata la mia prima squadra, non dimenticherò mai le emozioni e gli insegnamenti di questa annata. I ragazzi hanno dato battaglia contro ogni genere d'avversario, sono orgoglioso del loro percorso e hanno fatto grandi passi in avanti sia individualmente che come collettivo".