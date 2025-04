Juve, il report dell’allenamento: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo l’importante vittoria di ieri sera – sabato 12 aprile – all’Allianz Stadium per 2-1 contro il Lecce, la Juventus è subito tornata ad allenarsi alla Continassa. La prossima sfida che attende i bianconeri è in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:45 allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma contro la formazione emiliana e sarà valida per la 33ª giornata di Serie A”.

Sull’allenamento

"Venendo al programma di lavoro odierno: coloro che non sono stati impiegati contro i pugliesi si sono concentrati sul lavoro atletico e hanno svolto una serie di partitelle a tema. Scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione salentina. Domani la squadra avrà a disposizione una giornata di riposo, prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì mattina".