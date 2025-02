Macheda: “Juve fuori? Non se l’aspettava nessuno”

Federico Macheda, ex calciatore del Manchester United, ha detto la sua sulla Juve e sulla Champions League.

Federico Macheda, calciatore dell’Asteras Tripolis ed ex Manchester United, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Qua in Grecia sta andando molto bene, siamo una squadra giovane che sta puntando a fare un campionato importante. Al momento siamo sesti e in semifinale di coppa, puntiamo ad andare in finale e provare a giocare in Europa il prossimo. Lazio? Certo, la Lazio sta facendo una grandissima stagione, sia in Italia che in Europa. Ha un mix di giovani che stanno crescendo partita dopo partita ed è bella da vedere. Spero che continui così e in Europa può fare molto bene. Il derby in Europa League? Sarebbe stato difficile per entrambe, il derby di Roma è sempre molto sentito e sinceramente sarebbe stato bello. Però penso che tutte e due non volessero giocare contro, se arrivassero in finale sarebbe ancora più bello. Là ci sarebbe da divertirsi, per gli ottavi è stato meglio non incontrarsi, per entrambe. Continuare così e non porsi limiti, la squadra sta prendendo una buona forma e ha dimostrato anche nelle partite importanti di potersela giocare benissimo. Ma io la Lazio la vedo bene soprattutto in Europa, spero che prosegua così e arrivi in finale per portare un trofeo europeo nella piazza”.

Su McTominay

“Scott non l’ho più sentito, ma il Napoli sta facendo un grande campionato. Se lo giocherà fino alla fine con l’Inter ed è bello così, stanno facendo un ottimo campionato e credo che lotteranno fino all’ultima giornata. Sì, anche a Manchester nei momenti difficili è sempre stato tra i migliori, non ha mai patito le sofferenze dello United. Poi un giocatore del genere che finisce in un ambiente positivo come Napoli e con un allenatore come Conte… me l’aspettavo facesse così bene. Sono felice per lui e per il Napoli. La settimana di Champions? È stata una bella botta per il nostro calcio. Tutte e tre poi, non se l’aspettava nessuno. Ma il calcio è anche questo, in Europa non ti regala niente nessuno e spero che le altre italiane rimaste portino in alto la nostra bandiera”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<