Verso Cagliari-Juve, le probabili formazioni: fiducia a Kolo, c’è Koop

In vista della sfida tra Cagliari e Juve andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Nicola e Motta

La Juve si prepara a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il PSV in Champions League e a scendere in campo contro il Cagliari in Serie A. I bianconeri vorranno vincere a ogni costo: il campionato è diventato ora l’obiettivo più importante e la qualificazione alla prossima Champions League è un obbligo. Vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro il Cagliari

In vista della sfida Thiago Motta si prepara a puntare ancora sui suoi uomini migliori ma dovrà anche fare i conti con tante assenze in difesa. Spazio quindi a Di Gregorio tra i pali, con Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa. L’unica alternativa sarebbe Savona, mentre Bremer, Cabal, Kalulu e Renato Veiga sono infortunati. A centrocampo pronti Locatelli e Thuram, con Conceicao, Koopmeiners e Nico Gonzalez che sembrano i favoriti sulla trequarti. In panchina Yildiz, Mbangula e McKennie. Al centro dell’attacco non si tocca Kolo Muani, ancora favorito su Vlahovic.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<