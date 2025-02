Mercato Juve, caos Udinese: rottura totale con Lucca. L’episodio

Frattura totale all'interno dello spogliatoio dell'Udinese con Lucca dopo la partita contro il Lecce: la Juve ci pensa?

Ha dell’incredibile quanto successo nel corso del primo tempo di Lecce-Udinese. Dopo che l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di Runjaic, infatti, nonostante il rigorista designato fosse Thauvin, Lucca si è presentato sul dischetto. Tutti i giocatori bianconeri hanno quindi accerchiato l’attaccante italiano chiedendo con forza che lasciasse il penalty al francese, ma Lucca non ha voluto sentire ragioni, ha preso la palla con forza, ha calciato e ha segnato. Nessuno tra i suoi compagni ha però esultato insieme a lui e dopo pochissimi minuti Runjaic l’ha poi sostituito. Frattura totale all’interno dello spogliatoio.

Mercato Juve, torna di moda Lucca?

Al termine della partita l'allenatore dell'Udinese ai microfoni di Dazn ha spiegato: "La sostituzione è stata una mia decisione perché questo episodio è andato avanti per troppo tempo e c'è in vigore una gerarchia chiara per quanto riguarda il rigorista. Thauvin è il rigorista numero 1. Lucca ha deciso da solo: ha calciato un rigore splendido, siamo felici per la vittoria, ma quel gesto andava punito". Nel corso dell'ultima sessione di mercato Lucca era stato più volte accostato alla Juve e ora il giocatore potrebbe tornare di moda, magari a prezzo di saldo.