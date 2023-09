Bonanni: “Chiesa out? Mi aspetto comunque una grande Italia”

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua sull'infortunio di Federico Chiesa, toccando anche altri temi

Massimo Bonanni , ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche di Chiesa e della Nazionale . Ecco le sue parole: "Chiesa infortunato? Mi aspetto comunque una partita con un approccio forte degli azzurri, anche perché la Nazionale è ampiamente competitiva comunque.

Sono sempre stato dell'opinione che la Nazionale, a prescindere, è competitiva, con giocatori forti, che possono dire la loro. Mi auguro che parta bene e ottenga subito due vittori per sollevare il morale di tutti.

Derby? Sono molto curioso, sono due squadre in forma, tatticamente e tecnicamente forti. Sicuramente sarà un derby importante. Vedremo se ci sarà Giroud e nel caso sarebbe una mancanza importante. La Juventus non ha le coppe ma l'Inter ha due squadre veramente e deve vincere assolutamente il campionato. Milan e Napoli possono lottare per il titolo".