Juve, Chiesa non ce la fa: costretto a lasciare il ritiro della Nazionale

Tegola per la Nazionale italiana che perde Federico Chiesa per gli impegni di qualificazione. L'attaccante della Juve tornerà subito a Torino

Ecco il comunicato della Federazione italiana: "I calciatori Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini , che hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, risultano indisponibili per le prossime gare della Nazionale con Nord Macedonia e Ucraina e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso''.

Di ritorno a Torino, Chiesa sarà sottoposto a ulteriori controlli con lo staff della Juventus per capire la reale entità del problema. Il suo impiego per le partite di campionato in bianconero, finché non se ne saprà di più, rimane per ora un grande punto interrogativo.