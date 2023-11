M. Orlando: “La Juventus farà molta fatica a Firenze”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Beltran deve giocare, due gol in coppa e poi a Roma con la Lazio il primo tempo ha fatto molto bene. La Fiorentina è arrabbiata per i due ko di fila con Empoli e Lazio, penso che chi è in forma deve giocare in questa partita.