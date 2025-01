Losapio: “Zirkzee alla Juve è un operazione non semplice”

Andrea Losapio ha parlato del possibile arrivo di Joshua Zirkzee alla Juventus: per il giornalista si tratterebbe di un operazione difficile

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’obiettivo della Juventus, Joshua Zirkzee. Ecco le sue parole: “Kia Joorabchian ha di fronte un gennaio non semplice. Perché ha in ballo ben due situazioni con e fra la Juventus, entrambe difficili da redimere. Da una parte c’è Joshua Zirkzee che piace, eccome, a Thiago Motta. Un po’ meno ai bianconeri, più che altro per una questione contabile: il Manchester United non accetta un prestito con diritto di riscatto, ma vuole eventualmente una cessione a titolo definitivo. Situazione non semplice perché sarebbe un’operazione da 40 milioni – almeno – senza però avere la possibilità né la certezza di giocare in Champions League la prossima stagione. Questo cambia molto le carte in tavola, perché è evidente che la partecipazione alla prossima competizione ti porterebbe circa 50 milioni di euro, come minimo”.

Losapio: “Douglas Luiz può essere risorsa o problema…”

Il giornalista ha proseguito: “Gli stessi spesi per Douglas Luiz, secondo fronte aperto per Joorabchian. Perché il brasiliano vuole restare, ma forse è l’unico ad avere un certo tipo di mercato e che può sbloccare i diversi fronti su cui è impegnato Giuntoli. In particolare il difensore centrale, primo obiettivo sin dagli infortuni di Bremer e Cabal, ma che per ora non c’è ancora a disposizione alla Continassa. In compenso c’è la possibilità di perderne un altro, come Danilo, anche se viene chiesto un minimo di indennizzo. Forse per fare plusvalenza e migliorare l’indice di liquidità. Ritornando a Douglas Luiz, può essere una risorsa ma anche un problema, visto che servirebbero almeno 45 milioni per non fare minusvalenza”.