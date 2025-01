Su Zirkzee la Juventus ha preso la sua decisione | Calciomercato

Il calciomercato della Juventus vede al centro di tutto il nome di Zirkzee: ecco le ultime novità rispetto all'attaccante dello United

Calciomercato, il punto su Zirkzee e la Juventus

La Juventus vuole Zirkzee, questo oramai è chiaro a tutti. E qui su Juvenews ne parliamo da giorni. Da quando si diceva che la trattativa era semplicemente inventata e impossibile. Da quando qualche esperto di calciomercato dell’ultima ora veniva a insegnarci il mestiere. E invece no: Zirkzee è seriamente nel mirino della Juve. E di questo, ormai, se ne sono accorti davvero tutti. Adesso bisogna capire cos’è che potrebbe e dovrebbe succedere in merito. Con una trattativa che non ha ancora spiccato il volo ma che pian piano sta cercando di farsi largo. Anche considerando il fatto che per Giuntoli è l’ex Bologna l’obiettivo numero uno (difensore a parte) di questa sessione di mercato. Dunque, com’è che stanno le cose?

Noi abbiamo raccolto informazioni e possiamo dire e scrivere che attualmente è tutto estremamente chiaro: la volontà del calciatore è chiarissima. Lui vuole andare via dal Manchester United. La Juventus è la sua prima scelta. E questo è sicuramente un ottimo punto di partenza per una trattativa. Poi c’è la posizione del Manchester United, che ovviamente mira al massimo. I Red Devils vorrebbero una trattativa impostata su una cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto a Giugno. Una situazione, questa, che non sembra premiare in maniera particolare la volontà della Juve che vuole invece un prestito con diritto. Niente da fare dunque? Macché. Alla fine, le possibilità di vedere Zirkzee con la maglia della Juventus addosso restano alte. Altissime. Amorim ha fatto capire che qualcosa potrebbe accadere. E secondo noi, qualcosa accadrà. Zirkzee ha tutto l’interesse ad andare via. Il Manchester, a non tenerlo a fare panchina disperdendone il valore. Serve tempo, ma qualcosa si sta muovendo in maniera importantissima. Detto questo, ecco come potrebbe essere la Juventus del 2025: la formazione da urlo! <<<