Losapio: “Vlahovic non è più indispensabile per la Juventus”

Andrea Losapio ha parlato della punta della Juve, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il calciatore non sarebbe più ritenuto indispensabile

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Lo vedo benissimo, come tutti gli altri”. Le parole di Thiago Motta su Dusan Vlahovic riflettono quello che l’allenatore pensa davvero. Cioè che tutti sono utili, ma lui non è indispensabile. Almeno non lo è più dopo l’arrivo di Kolo Muani. Quindi, non è più soggetto a quell’alone di intoccabilità che gli era stata consegnata nel momento in cui non c’era nessun altro per fare il centravanti. Non è sbagliato, ma il fatto che non si sia nemmeno scaldato contro il Como – in una partita difficoltosa e che oggettivamente era più semplice perdere che vincere – e Motta non volesse inserire un altro centravanti per spostare il risultato in qualche modo è la cartina tornasole di quello che succederà”.

Losapio: “Per ora Vlahovic rischia solo di essere un grosso problema”

Il giornalista ha proseguito: "Vlahovic per trovare il proprio ruolo da centravanti titolare deve mettere il turbo. Perché se è vero che può giocare insieme a Kolo Muani, dall'altra può rimanere in panchina per novanta minuti ogni gara. Non è un primo cambio, per ora rischia di essere solamente un grosso problema (economico e non)".