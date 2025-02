Juve, buio Vlahovic: con il Psv avanti ancora con Kolo Muani

Vlahovic, attaccante della Juve, potrebbe partire dalla panchina anche nel match contro il Psv: favorito nel ruolo di punta ancora Kolo Muani

Gli zero minuti di Dusan Vlahovic contro il Como nell’ultimo turno di Serie A, non sarebbero il prologo alla titolarità nella successiva delicata sfida di playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven. Questa sarebbe l’indicazione, confermata da più testate, alla vigilia del match d’andata del doppio confronto. L‘allenatore della Juventus, Thiago Motta, sarebbe deciso a puntare ancora sulla formidabile forma di Randal Kolo Muani, a quota 5 gol nelle prime 3 presenze in maglia bianconera. Se infatti il precedente dell’impegno infrasettimanale europeo, quello dopo la partita con il Napoli, nel quale ha giocato l’ex PSG, avrebbe fatto pensare che potesse toccare alla punta serba, probabilmente così non sarà. Un ennesimo affronto per Vlahovic che, tra prestazioni altalenanti e i dialoghi stagnati su un contratto che viaggia verso la scadenza, rischierebbe sempre più una seconda parte di stagione da comprimario.

Verso il Psv: ballottaggi a centrocampo

I principali dubbi della sfida europea di mister Motta riguarderebbero ad oggi un altro reparto: quello di centrocampo. Teun Koopmeiners, ancora lontano parente del giocatore ammirato all’Atalanta, potrebbe rifiatare insieme anche a Weston Mckennie, con Kephren Thuram e Douglas Luiz pronti a rilevarli. In difesa, con ancora assenti Pierre Kalulu e Andrea Cambiaso, toccherà ancora a Renato Veiga e Timothy Weah, insieme a Federico Gatti e Nicolò Savona, così come a Nico Gonzalez e Kenan Yildiz in attacco, sebbene entrambi insidiati da Francisco Conceicao e Samuel Mbangula. Leggi anche le parole di Thiago Motta su Vlahovic <<<