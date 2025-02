Prandelli su Vlahovic: “Non è solo un attaccante di sponda”

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ruolo di Dusan Vlahovic.

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Vlahovic. Ecco le sue parole a Radio Rai: “L’ho avuto e ho trovato un giocatore di qualità, di personalità, di tecnica. Dusan è un giocatore che non deve essere solo pensato come all’attaccante che fa sponda, che fa muro e che dà la possibilità di aprire l’ampiezza di gioco. Lui è una punta. Parlando in generale degli attaccanti, non dobbiamo perdere la loro imprevedibilità. Ho visto il gol di Gimenez del Milan a Empoli: ha preso palla, ha dribblato, gol con tiro incredibile e tutti hanno detto ‘ecco, finalmente un attaccante istintivo'”.

Sul ruolo della punta

"Noi non ce li abbiamo più. I nostri ragazzi stanno perdendo questa caratteristica. Dobbiamo coniugare l'aspetto didattico a quello istintivo. In questo momento il calcio molto ricercato dal punto di vista del gioco penalizza gli attaccanti. Negli ultimi 15 anni, non abbiamo più prodotto attaccanti, esterni e i nostri 10 perché questa filosofia dello stile di gioco. Va cambiata se vogliamo riprodurre questi giocatori. Ultimamente ci siamo innamorati del sistema di gioco. Retegui è un esempio: è arrivato dall'Argentina, dove ha sempre giocato in quel ruolo di punta. Se gli chiedi di fare sponda e venire incontro lo farà, ma gli fai perdere quell'istinto che l'attaccante ha innato".