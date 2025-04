Losapio: “Tonali? La priorità della Juventus è un’altra…”

Losapio ha parlato del centrocampista Tonali: per il giornalista, l'eventuale operazione della Juventus non sarebbe soltanto onerosissima

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, e del presunto interesse della Juventus nei suoi confronti. Ecco un estratto delle sue parole: “È plausibile pensare a un trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus? Partendo dal presupposto che nel calcio tutto è possibile – nonché aleatorio – in questo momento appare decisamente improbabile, se non fantamercato. Perché è stato pagato 65 milioni non più tardi di due stagioni fa – sarà a bilancio per circa 39 milioni di euro – e guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, con i bonus arriva a 10. Quindi bisognerebbe fare forza su una sua volontà di ritornare in Italia per sperare di convincerlo. (..) Queste sono le cifre e una Juventus senza Champions non potrebbe permetterselo, ma anche se arrivasse il quarto posto ci sarebbe di che pensare: senza attacco – o quasi, c’è solo Vlahovic – è giusto muovere le pedine a centrocampo? La risposta, anche qui, sembra abbastanza scontata”.

Losapio: “Per Tonali servirebbero 1-2 cessioni importanti”

Il giornalista ha anche aggiunto: "Poi toccherebbe sistemare almeno uno fra Douglas Luiz e Koopmeiners, se non entrambi, che arrivano allo stipendio di Tonali combinati. Oltre, ovviamente, a trovare un'intesa economica con il Newcastle che non ha bisogno di vendere".