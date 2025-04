Pavan: "Tonali nome per la Juventus a una condizione..."

Massimo Pavan ha parlato del centrocampista Sandro Tonali, per il giornalista servirebbe una condizione per renderlo appetibile per la Juve

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. Per il giornalista, il calciatore sarebbe seriamente un obiettivo della prossima sessione trasferimenti della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Lo hanno confermato alcuni media, ma lo avevamo già anticipato tempo fa, la Juventus per l’estate segue anche il profilo di Sandro Tonali. L’ex giocatore del Milan, attualmente al Newcastle, rappresenterebbe un profilo ideale, per non dire perfetto per poter aggiungere al reparto mediano dei bianconeri (…). Tonali piace e pure tanto, ma può veramente arrivare a Torino? La verità su Sandro Tonali è semplicemente una: il giocatore si trova bene al Newcastle, ma se la formazione inglese non andrà in Champions, andrà via, perché vuole giocare la massima competizione europea. In Italia il calciatore può andare solo alla Juventus o al Milan, visto che all’Inter non ci andrebbe”.

Pavan: “L’idea della Juve è cedere Douglas Luiz al Newcastle”

Il giornalista ha proseguito: "Alla Juventus può andarci se accetterà un adattamento di ingaggio, modulandolo sui 5 milioni di euro, cifra che prende Douglas Luiz. Il tema è che Tonali, valutato dalla Juventus non i 100 milioni che spara qualcuno ma 55 milioni, dovrebbe prendere proprio il posto del brasiliano. L'idea della Juventus è chiaramente la seguente, cedere Douglas Luiz, per 40-45 milioni ad una società inglese, o allo stesso Newcastle recuperando l'investimento estivo e poi aggiungere 10 milioni per prendere Tonali".