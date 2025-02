Juve, Pavan: “Ci si aspetta di più da Koopmeiners”

Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juve, Teun Koopmeiners: per il giornalista, il suo rendimento sarebbe troppo altalenante

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco uno stralcio delle sue parole: “(…) Importante sarà avere buone risposte da tutto il gruppo e in particolare da quei giocatori che si pensa possono essere quelli di maggior tasso tecnico e soprattutto da Teun Koopmeiners che nella gara contro il Como è stato obiettivamente uno dei peggiori. L’olandese continua a vivere un momento di alti e bassi, bella gara contro l’Empoli, brutta gara contro il Como con tanti errori nei passaggi. nessuna conclusione e quel pallone perso sul pareggio. Tutti i tifosi bianconeri si aspettano molto di più dal campione olandese che è arrivato con grandi aspettative dopo quello che aveva fatto all’Atalanta e dove si pensava potesse diventare un valore aggiunto non solo a livello di centrocampo, ma anche a livello di marcature”.

Pavan: “Thiago Motta continua a difenderlo in maniera importante”

Il giornalista ha proseguito: "Era il miglior centrocampista della serie A, ma a Torino non si è ancora imposto. Le cose non stanno andando proprio benissimo e anche se Thiago Motta continua a difenderlo in maniera importante, come giusto che sia, tutti i tifosi si aspettano qualcosa in più a livello di conclusione a livello di assist, a volte anche un po' a livello di determinazione e personalità. La partita contro i suoi connazionali può essere assolutamente quella giusta per trovare le risposte che la Juve cerca e per reagire ad un momento di alti e bassi che va interrotto quanto prima e si spera possa portare la Juventus a superare il turno europeo per raggiungere l'obiettivo minimo europeo".