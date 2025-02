Juve, svolta Douglas Luiz: verso la riconferma con l’Inter

Nel match di Champions League, Douglas Luiz avrebbe mandato dei segnali positivi: contro l'Inter potrebbe avere un altra possibilità dal 1'

Nella vittoria della Juventus contro il Psv Eindhoven, a rubare la scena tra le fila della squadra, sono stati Samuel Mbangula, autore del gol vittoria, e soprattutto Weston Mckennie, anch’egli in gol e protagonista dell’ennesima partita di abnegazione da tuttocampista della squadra. L’americano si è guadagnato le lodi del tecnico Thiago Motta a fine partita, così come quelle di grande parte della critica, ma non da solo. Infatti, il lungo periodo opaco in bianconero di Teun Koopmeiners è costato la panchina nel match di Champions League a favore di Douglas Luiz. Il brasiliano, oggetto misterioso della campagna estiva e la cui posizione è rimasta incerta sino al termine del calciomercato, ha fornito una prestazione quantomeno incoraggiante.

Con l’Inter c’è Thuram: Douglas Luiz e Mckennie al bis

A fine partita, lo stesso Douglas Luiz avrebbe spiegato come quella contro il Psv sia stata per lui la sua miglior performance con la Juve, ammettendo anche di aver trovato delle impreviste difficoltà di ambientamento al calcio italiano. Problemi che sembrerebbero alle spalle dopo l'ultima prova, che potrebbe esse per lui quella della svolta. Contro l'Inter, così come per Mckennie, dovrebbe toccare ancora lui, con Khephren Thuram, mentre a Manuel Locatelli sarebbe concesso finalmente di tirare un po' il fiato.