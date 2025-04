Losapio: “Rinnovo di Milik atto di amore per la Juventus”

Losapio ha parlato del rinnovo di Milik con la Juventus: per il giornalista, si tratterebbe di una scelta d'affetto del giocatore

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del rinnovo di Arkadiusz Milik con la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Arkadiusz Milik avrebbe potuto mantenere tranquillamente il proprio contratto fino al 30 giugno del 2026. Nessuno lo avrebbe potuto scalzare, né chiedergli di rinunciare a un euro dopo un anno ai box. Invece l’ufficialità del rinnovo fino al 2027, con spalmatura conseguente, è un atto d’amore verso una squadra che lo ha acquistato stagioni fa e che, per dodici mesi, lo ha aspettato pazientemente. Pure troppo, l’estate scorsa, decidendo di puntare sul suo recupero invece che un vice Vlahovic“.

Losapio: “L’accordo rende Milik appetibile per altre società”

Il giornalista ha proseguito: “Dunque passa dai 3,5 milioni di euro netti – circa 4,8 lordi – alla metà. Quindi diventa appetibile anche per altre società di livello inferiore, che spendono circa 1,5-2 milioni per il proprio centravanti di punta. Anzi, con 2,4 lordi può essere una scelta straordinaria per tutte quelle di medio cabotaggio. Però se dovesse riprendersi del tutto, ecco che la Juventus potrebbe tenersi almeno uno dei tre (fra lui, Kolo Muani e Vlahovic) con un ingaggio da ultra riserva, sperando invece che torni a essere l’attaccante di una volta”. Leggi anche il comunicato della Juventus sul rinnovo di Milik <<<