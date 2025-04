Juve, a sorpresa il rinnovo di Milik: le novità

A sorpresa Arek Milik rinnova il proprio contratto con la Juventus. Il polacco si lega ai bianconeri fino al 2027.

Con una notizia a sorpresa, è emerso che Arek Milik ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il calciatore polacco, ai box da inizio stagione, non è mai stato disponibile per la Vecchia Signora per un serie di infortuni, tallone d’Acchile di tutta la carriera dell’ex Marsiglia e Napoli. Considerano che il contratto sarebbe scaduto a giugno, si poteva pensare che le strade tra Milik e la Juventus si sarebbero separate, mentre, come riportato da Giovanni Albanese, giornalista molto vicino al mondo della Juventus, il rinnovo è stato raggiunto, probabilmente in modo simile al prolungamento di Alex Sandro due stagioni fa.

Le parole di Albanese

"Milik ha prolungato il contratto con la Juventus di un anno, spalmando su due stagioni lo stipendio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026. L'attaccante prosegue la riabilitazione per tentare il recupero dall'infortunio che lo tiene fuori dalla scorsa estate". Il contratto del polacco si estende quindi fino al 2027, con una riduzione dell'ingaggio importante, probabilmente un dimezzato dello stipendio di Milik.