Losapio: “Psv? Juve in difficoltà con le squadre che si chiudono”

Andrea Losapio ha parlato dell'avversario del Psv avversario della Juve in Champions, il quale potrebbe assumere un atteggiamento difensivo

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del prossimo avversario del Psv Eindhoven avversario della Juventus in Champions League. Ecco le sue parole: “(…) Si può dire che il PSV può destare più di qualche problema rispetto alla scorsa partita. Tre a uno a Torino, facile facile, con gol all’ultimo minuto ad alleviare un carico da tre. Era un’altra Juve, ma anche un altro modo di giocare per gli olandesi. Che ora sono molto più difensivi rispetto allo spirito garibaldino dell’Allianz Stadium. La cosa funziona benino in Champions League, visti i 14 punti raccolti in otto partite, un po’ meno in campionato, visto che sono a pari merito con l’Ajax di Farioli, che un anno fa era finito trentacinque punti sotto. E hanno anche una partita in più. La Juve ha difficoltà con le squadre che si raccolgono dietro e ripartono, il PSV di inizio stagione non è stato così e i risultati sono stati chiari”.

Losapio: “Con il Como la fortuna non ha aiutato gli audaci”

Inoltre, sulla vittoria contro il Como, il giornalista ha aggiunto: “Un appunto, dopo la vittoria contro il Como. L’uno a due è immeritato, per le occasioni che si sono viste da una parte e dall’altra, con il buon Butez che ha fatto un bel regalo con undici mesi di anticipo sul Natale. Quello però che è successo con Thiago Motta non è scontato: cambi ruolo su ruolo sull’1-1: Douglas Luiz e Thuram per Locatelli e Koopmeiners, Mbangula per Yildiz, Kelly per Savona, Conceicao per Nico Gonzalez. Quando hai in panchina Vlahovic e non lo fai nemmeno scaldare, senza mai modificare l’assetto devi solo sperare che arrivi qualcosa di incomprensibile. La fortuna stavolta ha aiutato i non audaci, ma di solito è il contrario”. Leggi anche le parole dell’allenatore del Psv sulla Juventus in conferenza stampa <<<